La Juventus sembra aver intrapreso un ottimo inizio di stagione, migliorando anche sotto il punto di vista del gioco. Al rientro in campionato ci sarà lo scontro diretto contro l’Inter capolista per capire le reali ambizioni della truppa di Allegri. Anche se, dovrà fare i conti con qualche distrazione che potrebbe arrivare dal mercato.

L’Atletico Madrid punta Vlahovic

Infatti, nonostante ci sia ancora del tempo per pensare al mercato, alla porta della Juventus avrebbe già bussato l’Atletico Madrid per iniziare a parlare di Dusan Vlahovic. Il club spagnolo sarebbe pronto ad un’offerta folle per potarsi a casa l’attaccante serbo. Come riportato da “TuttoJuve”, nei pensieri della dirigenza dei colchoneros uno scambio di giocatori: Alvaro Morata tornerebbe alla Juventus, mentre Dusan Vlahovic, farebbe il percorso inverso. Al momento però la vecchia signora avrebbe rispedito al mittente l’offerta e chiede 80 milioni ma soprattutto a pesare è la differenza d’età tra i due attaccanti.