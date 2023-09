Calciomercato Juventus, Giuntoli blitz in Champions: il centrocampista nel mirino

La Juventus è interessata a Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco. Il giocatore francese è un profilo che piace molto a Massimiliano Allegri, che lo vede come il sostituto ideale di Arthur. Fofana è un centrocampista difensivo, forte fisicamente e con un buon senso della posizione. È bravo nel recupero palla e nella costruzione del gioco. Ha anche una buona visione di gioco e può essere pericoloso in fase offensiva.

Calciomercato Juventus, continuano i contatti con il Monaco

La Juventus ha già presentato un’offerta di 25 milioni di euro al Monaco, ma la richiesta del club francese è di 30 milioni di euro. I due club sono ancora in trattativa e la situazione è in evoluzione. Se i bianconeri dovessero riuscire a portare a termine l’acquisto di Fofana, sarebbe un colpo importante per la squadra bianconera. Il centrocampista francese sarebbe un rinforzo di qualità per il centrocampo della Vecchia Signora, che punta a tornare a competere per lo Scudetto e per la Champions League.