Calciomercato Juventus, idea Depay per l’attacco: i dettagli

La Juventus 2020-21 ha dimostrato di avere dei limiti importanti nella rosa ed ecco che il ds Fabio Paratici sta iniziando a sondare alcune piste per rafforzare la squadra.

Tra i tanti nomi che si fanno in queste ore, quello che che circola con maggiore insistenza è quello di Memphis Depay, calciatore francese del Lione che potrebbe liberarsi a parametro zero dalla squadra transalpina la prossima stagione, vista l’imminente scadenza di contratto. E, secondo, quanto riportato da Calciomercato.com, il ds Fabio Paratici, pare stia parlando con gli agenti del calciatore per anticipare la concorrenza agguerrita, che vede anche Inter e Barcellona interessate.

L’attaccante 27enne prende dal Lione 5 milioni di euro, quindi la società bianconera dovrebbe mettersi in mano almeno questa cifra per strappare il si del calciatore, che potrebbe essere molto utile alla causa per aumentare qualità e quantità in una squadra apparsa in grandissima difficoltà nelle ultime uscite, anche in virtù dell’assenza di un centravanti vero. Si attendono novità nelle prossime ore