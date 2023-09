Calciomercato Juventus, nuova idea per la fascia destra: arriva dalla Liga

La Juventus continua il suo percorso in campionato dopo la bella vittoria contro il Lecce, in casa. I bianconeri sembrano aver ritrovato quello spirito combattivo di sempre e la voglia di vincere le partite, con Max Allegri sempre più sotto la lente di ingrandimento. Oltre al campo, però, c’è da pensare anche al futuro, ed al riguardo, Giuntoli si sta muovendo già per nuovi acquisti. L’ultima idea arriva dalla Spagna, precisamente dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Vasquez nel mirino

Secondo quanto riportato dai colleghi di “Diariogol“, il giocatore è in scadenza di contratto con i “Blancos” a fine stagione, e non dovrebbe rinnovare, cosa che potrebbe spingere i bianconeri a fargli un’offerta. Vazquez verrebbe visto come un acquisto di esperienza da inserire in una rosa ringiovanita rispetto alle ultime stagioni.