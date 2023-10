Pierre-Emile Hojbjerg è la prima scelta della Juventus per sostituire Paul Pogba, che potrebbe essere squalificato per più di sei mesi per un caso di doping. E’ un centrocampista centrale danese di 28 anni, che gioca nel Tottenham. È un giocatore forte fisicamente, con un’ottima visione di gioco e un buon senso del gol. È anche un giocatore molto versatile, che può giocare in diverse posizioni a centrocampo.

Calciomercato Juventus, per Hojbjerg servono 20 milioni

La Juventus ha già avviato i contatti con il Tottenham per il trasferimento di Hojbjerg. Il club inglese sarebbe disposto a lasciarlo partire per circa 20 milioni di euro. Se il trasferimento dovesse andare in porto, il centrocampista sarebbe un’ottima aggiunta per i bianconeri. Il danese è un giocatore di esperienza e di qualità, che potrebbe dare al centrocampo, della Vecchia Signora, la solidità e la leadership che sta cercando.