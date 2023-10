La Juventus, dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli, sarà la squadra che dovrà muoversi maggiormente sul calciomercato. Inizia, così, una nuova corsa ai nomi che potrebbero essere accostati al club allenato da Allegri. L’interesse per Giorgio Scalvini è vero, ma la strada è molto in salita.

Juventus, occhi su Scalvini dell’Atalanta

In Italia e in Europa il nome di Giorgio Scalvini è molto considerato, soprattutto nei club più importanti. Come riportato da tuttomercatoweb.com, in estate sono state molteplici le offerte giunte a Bergamo per l’acquisto del difensore 2003, tutte gentilmente rispedite ai mittenti. Persino l’Inter ha cercato di aggiudicarsi il giocatore, con un’offerta da circa 35 milioni, trattativa chiusa con un nulla di fatto. La Juventus invece, punterebbe all’acquisto del giocatore già nella prossima finestra di mercato per dare a Max Allegri il centrale di cui avrebbe bisogno, la concorrenza è tantissima la vecchia signora sa però come comportarsi. Giorgio Scalvini è giovane e forte, ogni tanto qualche sbavatura dovuta all’inesperienza, ma ad un giocatore così è impossibile alzargli critica. Vedremo chi si aggiudicherà il talento di Chiari.