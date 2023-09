Calciomercato Juventus, obbiettivo difesa: Giuntoli osserva il francese

Le varie situazioni spinose legate a Bonucci e Pogba non devono far distogliere l’attenzione sul lavoro da fare per le dinamiche di campo. L’obbiettivo del nuovo ds bianconero Cristiano Giuntoli è quello di rinforzare la difesa di Allegri con un innesto di prospettiva. In particolar modo nel Rennes gioca un difensore che intriga molto dalle parti della Continassa.

La richiesta del Rennes per il difensore

Il giocatore in questione è Warmed Omari. Non sarà facile accontentare le richieste del club francese ma la Juventus farà comunque un tentativo. La richiesta è di 20 milioni di euro per uno dei difensori più promettenti del calcio francese.