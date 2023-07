Calciomercato Juventus, occhi in casa Lazio: ma occhio alla concorrenza

La Juventus, dopo un’annata particolarmente difficile per via dei processi a cui è stata sottoposta, vuole tornare protagonista in campionato: per questa ragione uno dei reparti da rinforzare è il centrocampo.

Juventus, non tramonta l’ipotesi Milinkovic Savic

Dopo il rinnovo di Adrien Rabiot la Juventus è impegnata a piazzare gli esuberi a centrocampo: Arthur, Weston McKennie e Denis Zakaria sarebbero i principali indiziati a lasciare i bianconeri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, Cristiano Giuntoli, dopo aver sistemato gli esuberi, avrebbe nel mirino Sergej Milinkovic Savic: la trattativa, però sarebbe complicata in quanto Lotito continua a chiedere 40 milioni di euro, ma anche perché ci sarebbe la concorrenza dell’Inter e di un club dell’Arabia Saudita.