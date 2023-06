Calciomercato Juventus, occhi sull’esterno belga: bianconeri alla finestra

La Juventus sta cercando di sistemare ogni tassello al posto giusto. L’obiettivo è quello di svecchiare la rosa ed inserire forze fresche, per tornare al più presto competitivi su tutti i fronti. Allegri avrà una rosa totalmente ringiovanita e tanta qualità da sfruttare, ma prima di avviare ogni tipo di trattativa, i bianconeri devono cedere. L’idea è quella di sacrificare Chiesa e Vlahovic per fare mercato, e il tecnico livornese sarebbe d’accordo. I due attaccanti porterebbero nelle casse juventine più di 100mln di euro, ottimo bottino per “ricominciare”.

Calciomercato Juventus, idea Castagne per la fascia

Timothy Castagne, esterno del Leicester che piace alla Juventus e potrebbe essere il secondo colpo in fascia dopo Timothy Weah. C’è da tempo un accordo di massima con il calciatore: il Leicester chiede però 15mln di euro, la Vecchia Signora valuta l’ipotesi di prestito e per questo motivo si è presa del tempo prima di prendere una decisione.