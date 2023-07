Calciomercato Juventus, occhi sullo spagnolo: Giuntoli anticipa tutti

La Juventus sta cercando di rimettere insieme i pezzi di una rosa “colpita” da un’annata particolare. Il nuovo ds Giuntoli ha il compito di costruire una squadra competitiva cercando di fare attenzione alla situazione finanziaria, perciò per fare mercato bisognerà prima vendere e, sicuramente, sacrificare qualche big. Uno di questi potrebbe essere Dusan Vlahovic che, nel caso in cui arrivasse un’offerta monstre, la Juventus non ci penserebbe due volte a cederlo. Giuntoli, in tal caso, ha già pronto il sostituto.

Calciomercato Juventus, Morata nel mirino bianconero

Negli ultimi giorni si è parlato di un Morata vicinissimo ad Inter e Roma, ma quella che potrebbe anticipare tutti e la Juventus. I bianconeri, infatti, tramite le cessioni, stanno pensando di ingaggiare lo spagnolo, per il dopo Vlahovic, pagando la cifra di 20 milioni di euro.