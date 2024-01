Calciomercato Juventus, per Henderson si va avanti anche l’Ajax: le ultime

Il calciomercato della Juve sta proseguendo, con Giuntoli che sta cercando di concretizzare il colpo Henderson. L’ex Liverpool sembra essere stato individuato come rinforzo ideale per il centrocampo in modo da non spostare troppo gli equilibri come richiesto da Allegri.

Calciomercato Juventus, incombe l’Ajax su Henderson

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Henderson è stato proposto alla Juventus in prestito per un anno e mezzo, ma al momento sul giocatore c’è anche l’Ajax. Per far sì che l’affare vada in porto, bisogna sistemare alcuni dettagli riguardanti l’ingaggio: il dt bianconero non ha alcuna intenzione di garantire al giocatore lo stesso stipendio dell’Al Ettifaq, ma è disposto ad offrire un’ingaggio da circa 1,5 milioni. Situazione dunque in costante aggiornamento da tenere monitora per possibili sviluppi nei prossimi giorni.