Il calciomercato Juventus potrebbe essere scena di una partenza inaspettata e grave. Si tratta di Thuram. Il giovane della dinastia di giocatori francesi, è entrato nel mirino non di una, ma di più club di Premier League.

Calciomercato Juventus, attenzione agli inglesi per Thuram

Sono diversi i club di Premier League che hanno mostrato, e continuano a mostrare, per Kheprhen Thuram. Secondo le indiscrezioni, club come Liverpool, Manchester United e Aston Villa, sono tutti pronti a soffiare il figlio d’arte alla Vecchia Signora per portarlo via dalla Continassa, dove dimostra continuamente di stare bene. Ulteriore dimostrazione arrivata anche sabato sera, con il gol contro il Pisa, nato da una grande capacità di leggere l’azione. Serata che dimostra anche la crescita che sta avendo Khephren Thuram in questa stagione.

Il francese, insieme a Locatelli, rende il centrocampo completo, e la Juve vuole mantenere il più a lungo possibile il giocatore. Affinché ciò accada, la Juve dovrebbe accelerare il discorso per il rinnovo di contratto. Al momento i bianconeri pensano di allungare il contratto dal 2029 al 2030, e soprattutto di aggiungere un corposo adeguamento per l’ingaggio. Attualmente il francese percepisce 2,4 milioni di euro e potrebbe vedersi riconoscere un aumento fino a circa 3,8-4 milioni.