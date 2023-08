Calciomercato Juventus, Pradè commenta il possibile arrivo di Bonucci. E su Amrabat..

Intervistato ai canali ufficiali del club, Daniele Pradè, ds della Fiorentina ha detto la sua riguardo un incontro di mercato con Bonucci anche se l’ex dirigente della Roma ha smentito tutto.

Calciomercato Juventus, Pradè smentisce tutto su Bonucci ma..

“L’incontro con Leonardo è capitato per caso nel corso di un pranzo, purtroppo ormai la privacy non esiste più, ma sulle notizie uscite ci siamo fatti semplicemente due risate. La situazione di Amrabat è nota, lui vuole un top club e noi siamo disposti ad assecondare i suoi desideri, ma se non arriva un’offerta adatta resterà con noi, anche perchè è l’unico in rosa con certe caratteristiche”. Queste le parole del noto dirigente su Bonucci, a cui restano le piste legate alla Lazio e all’Union Berlino.