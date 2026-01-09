Calciomercato Juventus, rinforzi a centrocampo: spunta Bernando Silva

Il calciomercato Juventus punta il mirino su un centrocampista. A Luciano Spalletti occorrono rinforzi a centrocampo e nelle ultime ore si lavora per uno tra i migliori del ruolo: Bernando Silva. Il giocatore portoghese è un forza al Manchester City.

Calciomercato Juventus, operazione Bernardo Silva

Tra le tante esigenze tecniche da sistemare in casa Juve, c’è il centrocampo. In questo mercato di gennaio spicca sicuramente il rinforzo in mediana, rinforzo che consentirà definitivamente al tecnico toscano di varare il 4-2-3-1 o quantomeno la difesa a quattro. Idea che ha per la Juventus. Sono tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora negli ultimi mesi, da Guido Rodriguez, fuori dal progetto West Ham, al sogno Sandro Tonali, fino a Franck Kessie e Davide Frattesi.

Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo: Bernardo Silva. Il centrocampista del Manchester City è in scadenza 30 giugno e ha già fatto sapere di non voler rinnovare. La Juve sta allora lavorando per anticipare la concorrenza. Sarebbe una vera svolta per i bianconeri, perché Silva è un calciatore che farebbe svoltare il reparto, prendendolo in mano e facendo da leader.