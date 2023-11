Andato in gol contro il Genoa, Matias Soulè si sta prendendo sempre di più la scena con la maglia del Frosinone visto che il giovane calciatore ha tutta la fiducia di Di Francesco, che lo ha voluto e preso dalla Juventus, che riprenderà presto il classe 2003.

Calciomercato Juventus, Soulè: “Importante venire al Frosinone poi..”

Queste le parole dell’esterno a Dazn: “E’ molto importante questo successo, era uno scontro diretto e siamo molto contenti. Questi punti ci servivano per forza, sabato prossimo ci sarà un’altra partita dura. Qui c’è un bellissimo ambiente, ogni volta che giochiamo in casa per noi è fantastico, i tifosi ci aiutano a vincere. In casa abbiamo perso una sola partita e per questo ringraziamo tutti i tifosi”.

Quanto c’è di Di Francesco nella tua crescita?

“Mi sento molto bene, anche fisicamente. Di Francesco mi lascia libertà di giocare, io e i compagni ci muoviamo sempre, ci cerchiamo, proviamo sempre a giocare a calcio e per questo vinciamo le partite”.

Hai preso la decisione migliore a venire qui in prestito dalla Juventus?

“Era molto importante questo passaggio in prestito dalla Juventus, sono molto contento, la società ha creduto in me e io sono felice qua”.