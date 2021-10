Calciomercato Juventus, trattativa tutt’altro che semplice: si inserisce il Milan

Non solo la Juventus ma anche il Milan si inserisce forte sul giocatore.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com il Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato avrebbe messo nel mirino Lesley Ugochukwu, centrocampista classe 2004 di proprietà del Rennes sul quale nei giorni scorsi si era registrato l’interesse della Juventus.

Il ragazzo sogna di ripercorrere le orme di Eduardo Camavinga, gioiello rossonero approdato in estate al Real Madrid. Lui, invece, oltre che al Milan, piace anche alla Juventus.

Ugochukwu, di origini nigeriane, Mediano poderoso (alto 188 centimetri), sa giocare anche come difensore centrale e, nonostante la giovanissima età, ha già giocato 7 gare in Ligue 1 ed altre 2 in Conference League con i francesi.

I rossoneri potrebbero spuntarla in quanto il primo obiettivo della Juventus è Aurélien Tchouaméni del Monaco. Solo se quest’ultimo dovesse sfumare, si assisterebbe a un’asta per il gioiellino del Rennes.