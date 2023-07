Calciomercato Juventus, Zakaria blocca il mercato: c’è distanza con il West Ham

La Juventus ha bisogno di cedere per finanziare un mercato che senza coppe appare complicato. Arthur è stato piazzato alla Fiorentina e ora è il turno di Mckennie e Zakaria ma soffermiamoci su quest’ultimo.

Zakaria-West Ham, tutto fermo

In questo momento Denis Zakaria resta sul mercato e il club più interessato sembrerebbe essere il West Ham. I londinesi vorrebbero il giocatore in prestito mentre la Juve lo darebbe via solo a titolo definitivo. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni ma la sensazione è che la situazione non sia facile da chiudere in fretta perché c’è ancora molta distanza tra i due club.