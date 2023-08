Calciomercato Lazio, i dettagli della trattativa Isaksen

Nelle scorse ore sono arrivate alcune conferme sulle trattative messe in atto in questa stagione di calciomercato. Una di queste è stata la firma del calciatore Gustav Isaksen, classe 2001 mirato da Lotito.

Calciomercato Lazio, i costi di Gustav Isaksen

La trattativa con il Midtjyland per il calciatore danese è stata importante e onerosa per la Lazio. Infatti per il cartellino del giovane Gustav Lotito ha il via libera al pagamento di una parte composta da 13 milioni di euro con ulteriori tre bonus futuri. L’attaccante è reduce da una stagione in cui ha giocato 45 partite con 22 gol messi a segno e 9 assist all’attivo. Ma la cosa curiosa è proprio l’incontro in Europa League contro le aquile in cui Isaksen ha centrato i pali biancocelesti per ben due volte. Ma questa è ormai storia vecchia.