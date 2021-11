Calciomercato Lazio: idea felsinea per il centrocampo

Possibile suggestione Orange per la Lazio

Il mercato di gennaio è alle porte. E i club di serie A studiano le mosse per colmare le loro lacune nei vari reparti del campo. Lotito, in particolar modo è alla ricerca di calciatori che possano valorizzare la sua Lazio in modo da proiettarla in zona Champions. Il Resto del Carlino di oggi, parla di un’ipotesi di scambio che i biancocelesti starebbero pensando di concretizzare con il Bologna. Secondo l’articolo i giocatori coinvolti sarebbero Toma Basic e l’olandese Jerdy Schouten.

Sarri perderebbe un valido elemento

L’olandese del Bologna al centro del rumor non ha avuto un inizio di stagione brillante. A causa dei problemi all’anca che lo stanno tormentando, non è riuscito ad essere sempre presente nelle partite del suo club, totalizzando soltanto due presenze in campionato. Di converso il croato della Lazio ha espresso un buon calcio, entrando nelle grazie di Maurizio Sarri. Al momento l’investimento che il presidente Lotito ha fatto su di lui sta dando i suoi frutti. L’ipotesi che la trattativa vada in porto sembra assai remota ma, come insegna la cronaca calcistica, anche le voci più incredibili di calciomercato trovano poi, clamorosamente, una realizzazione inizialmente insperata. In ogni caso, la finestra di gennaio darà chiarimenti anche da questo punto di vista.