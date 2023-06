Calciomercato Lazio, il Bologna punta Cancellieri | Maxi scambio in atto?

In attesa di capire come finiranno le questioni relative a Milinkovic-Savic e Luis Alberto, la Lazio si muove in entrata. I biancocelesti stanno lavorando ad una serie di acquisti per la prossima stagione visto che saranno ben 3 le competizioni e vista la Champions League la squadra di Sarri vorrà di certo non sfigurare.

Calciomercato Lazio, che intrigo col Bologna!

Tanti i movimenti sia in entrata che in uscita. Chi potrebbe partire è però Matteo Cancellieri, esterno che ha trovato posto spazio nella squadra di Sarri e che vorrebbe giocare con più continuità. Il calciatore piace molto al Bologna, che viste le probabili partenze di Dominguez e Orsolini, potrebbe fare la giusta offerta o mettere in ballo uno scambio con la squadra del presidente Lotito, a cui piace anche Ferguson, considerato il sostituto ideale di Milinkovic-Savic.