Dopo una prestazione discreta contro l’Inter, Daichi Kamada è in ballottaggio con Luis Alberto a Empoli. Tuttavia, i suoi numeri stagionali sono inferiori, avendo giocato solo 870 minuti rispetto ai 1669 di Luis Alberto e 1373 di Guendouzi. Inizialmente considerato il grande colpo estivo, Kamada non ha ancora trovato spazio fisso nel 4-3-3 di Sarri. Nonostante le voci di un possibile addio a gennaio, la Lazio non lo cederà, salvo offerte eccezionali.

Calciomercato Lazio, Kamada è in bilico

Kamada è insoddisfatto della limitata opportunità di gioco e potrebbe valutare la sua situazione contrattuale in primavera. La società ha la possibilità di estendere il contratto fino al 2026, e le discussioni si terranno quando gli scenari saranno più chiari. Da vedere, dunque, se il suo futuro sarà lontano o meno della Capitale.