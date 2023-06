Calciomercato Lazio, la risposta di Diop all’accostamento: “Bisogna aspettare”

Il countdown per l’inizio del calciomercato estivo 2023 è ormai inferiore ai dieci giorni, e tante squadre stanno lavorando per chiudere le operazioni quanto prima ed organizzare l’inizio della prossima stagione. Tra queste anche la Lazio di Claudio Lotito, alla quale si accosta un altro nome, Pape Demba Diop, centrocampista centrale senegalese classe 2003 in forza al Zulte Waregem, per Lalaziosiamonoi.it.

Calciomercato Lazio, le parole di Diop

Nonostante non ci sia ancora niente di concreto, è lo stesso Diop, col suo intervento a wiwsport.com, ad alimentare l’ipotesi di un possibile approdo nella capitale: “Ogni tanto chiamo il mio agente per delle informazioni, ma non trovo sempre conferma. Ci sono club interessati ma il calciomercato è appena iniziato e le trattative possono necessitare tempo. Bisogna aspettare. Ora io penso solo a giocare e voglio farlo anche la prossima stagione, che sia a Zulte che altrove”.