Calciomercato Lazio, l’Udinese fissa il prezzo per il mediano: Guendouzi l’alternativa

La Lazio è pronta a fare gli ultimi acquisti sul mercato per migliorare la rosa. La sconfitta di ieri a Lecce evidenzia alcune lacune che Sarri vorrebbe colmare in fretta, specialmente nel centrocampo. Ecco perchè si pensa al nome di Samardzic dell’Udinese, ma il suo costo elevato porta i biancocelesti a considerare anche un piano B.

Calciomercato Lazio, un centrocampista per Sarri

L’Udinese per Lazar Samardzic chiede 30 milioni di euro con i bonus compresi. Cifra un pò troppo elevata per la Lazio che potrebbe decidere di inserire Basic come contro partita per abbassare le richieste bianconere. Come alternativa di pensa a Guendouzi dell’OM, il cui costo si aggira attorno ai 20 milioni di euro.