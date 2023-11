Adam Marusic, oggi come oggi uno dei pilastri della difesa di Maurizio Sarri, stando alle pagine de Il Tempo, sarebbe ancora oggetto di interesse da parte degli arabi. Pare infatti che il club Al Hilal si stia muovendo per far sì che il difensore riabbracci il suo ex compagno di squadra alla Lazio e amico Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Lazio, Marusic in scadenza

Il contratto del montenegrino sarebbe in scadenza al 2026 e anche se il giocatore è prezioso per Sarri, è imminente una sua possibile partenza per l’Arabia, una volta conclusasi la stagione, specialmente se alla Lazio venisse presentata un’offerta allettante dai sauditi. Marušić potrebbe così tornare a giocare con Milinković-Savić. Il serbo ex centrocampista della Lazio nel mese di agosto è stato artefice di una vera e propria follia, nella partita della terza giornata della Roshn Saudi League, contro l’Al Raed, dove ha dato una testata a un avversario e si è fatto quindi espellere dall’incontro.