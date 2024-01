Calciomercato Lazio, Neuhaus è fuori dal progetto Borussia: un big di A sfida i biancocelesti

Il calciomercato delle italiane in questa sessione è fatto di opportunità perché nessuno è disposto a spendere grandi cifre. Anche la Lazio, come altre big del nostro campionato, si sta guardando in giro per cogliere le possibili occasioni di mercato. Tra gli obbiettivi dei biancocelesti c’è Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Monchengladbach finito ai margini del progetto del tecnico Seoane.

La Lazio sfida la concorrenza

Per caratteristiche ricorda un po’ Milinkovic-Savic ma secondo quanto riferito da Sky Sport, il giocatore piace molto anche al Napoli. I partenopei hanno come primo obbiettivo Barak ma Commisso si sta rivelando un osso duro nella trattativa quindi l’opzione B è rappresentata dal centrocampista tedesco.