Calciomercato Lazio, stretta finale per Guendouzi: il francese non vede l’ora

Sta per concludersi nel migliore dei modi la trattativa legata a Matteo Guendouzi. Il centrocampista ha già un accordo di massima con la Lazio che gli ha proposto circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus per cinque anni. Ora manca solo l’accordo totale tra le società ma a Formello filtra ottimismo per la buona riuscita dell’operazione.

La Lazio vuole colmare il gap sul prezzo del cartellino

La Lazio ha offerto 15 milioni per Guendouzi mentre il Marsiglia ne chiede 20. La sensazione è che le parti troveranno presto un’intesa economica con il francese che sta facendo pressioni sul club francese per lasciarlo partire in breve tempo per l’Italia.