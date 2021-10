Calciomercato Milan, colpo a zero dalla Premier: anche la Juve sul giocatore

Il Milan sembra interessato ad Alexandre Lacazette. L’attaccante francese classe 1991 ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e i Gunners per evitare di perderlo in un trasferimento gratuito la prossima estate vorrebbero provare a cederlo a gennaio. La richiesta del club inglese è di circa 22 milioni, ma si può ovviamente trattare. Il Milan, ma anche la Juventus, ci stanno facendo più di un pensierino ma il suo arrivo in Italia dovrebbe, a meno di capovolgimenti improvvisi, slittare a giugno.