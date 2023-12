L’obbiettivo del Milan è rinforzare il reparto offensivo già a gennaio. Il nome più caldo sulla lista di Furlani è Serhou Guirassy che sta facendo una grande stagione allo Stoccarda e non vorrebbe lasciare il club tedesco nella sessione di mercato invernale.

Le richieste del centravanti

L’attaccante guineano ha segnato 17 gol fino ad ora in Bundesliga, dietro solo a Kane, con la media di un gol ogni 62 minuti. Logicamente l’unico modo per fargli cambiare squadra è assecondare le sue richieste. Guirassy, infatti, chiede ai rossoneri un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni e mezzo. Cifra che sta facendo vacillare la dirigenza del Milan.