Calciomercato Milan, i rossoneri guardano al Chelsea per la difesa: concorrenza di Inter e Roma

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Milan sarebbe in corsa per Trevoh Chalobah: difensore del Chelsea classe 1999. Il difensore ha voglia di intraprendere una nuova avventura e di rimettersi in gioco. Messo sul mercato proprio dai blues, l’intenzione è quella di portare a termine la sua cessione; ma il club londinese potrebbe essere costretto ad abbassare il prezzo inizialmente richiesto nelle ultime sessioni di calciomercato per assicurarsi un acquirente.

Calciomercato Milan, altri due club sul giocatore

Tra i tanti club europei, quelli più interessati sono Inter, Milan e Lipsia, che restano i principali acquirenti del giocatore. Avendo già provato ad arrivare alle condizioni di un accordo nei mesi scorsi, i club presto torneranno sul difensore per cercare di strappare l’accordo decisivo. Una di queste squadre è proprio la squadra di Stefano Pioli. il club rossonero ha intenzione di soddisfare le richieste del tecnico ed è pronto a tornare con decisione sul giocatore del Chelsea.