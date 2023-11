Calciomercato Milan, il difensore arriva dalla Premier | Di chi si tratta

Il dirigente del Milan Geoffrey Moncada è stato al Vitality Stadium di Bournemouth per seguire Lloyd Kelly, il difensore centrale in scadenza di contratto. Oggigiorno il Milan conta diversi giocatori fermi per infortunio; Pierre Kalulu resterà lontano dai campi da gioco per almeno quattro mesi, Marco Pellegrino sarà indisponibile per due mesi.

Milan | Possibile arrivo di Kelly a gennaio

Moncada si è recato a Bournemouth per assistere alla partita della squadra di casa contro il Burnley e per vedere da vicino il difensore centrale Kelly, il quale potrebbe essere una soluzione al problema della difesa del Milan.

Il contratto del giovane inglese, tenuto d’occhio dal Milan già da tempo, scadrà in data 30 giugno 2024 e un’offerta per lui dalla società rossonera potrebbe partire già a gennaio. Il caso di Kelly non è così facile, in quanto anche il Tottenham sarebbe interessato al giocatore, avendo già cercato di acquistarlo in precedenza. Un’alternativa a Kelly sarebbe, il francese Maxime Estève in forza al Montpellier, ma Moncada pare essere convinto dell’inglese del Bournemouth.