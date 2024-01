Altro portiere in rosa per Pioli

In casa Milan è possibile il rientro di un portiere. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è in corso un incontro tra il club rossonero e lo Sheffield Wednesday per l’interruzione del prestito di Devis Vasquez, portiere classe 1998 che non sta trovando spazio e che rientrerà a Milanello prima di essere girato di nuovo in prestito.