Calciomercato Milan, l’Atalanta vuole il centrocampista: ecco l’idea sulla formula

Il Milan sta cercando di rimettersi in piedi dopo una stagione fatta di alti e bassi. La cessione di Tonali sta permettendo ai rossoneri di riorganizzare le idee per la prossima stagione e Moncada avrà molto da fare in chiave cessioni. Tanti sono gli esuberi di cui il nuovo ds vuole liberarsi e per farlo dovrà essere molto abile, in ogni trattativa.

Calciomercato Milan, De Ketelaere nel mirino della Dea

Uno degli esuberi di cui il Milan vuole liberarsi è Charles De Ketelaere. Il giovane talento non ha saputo dimostrare nulla nella sua prima stagione in Serie A, ma un allenatore come Gasperini potrebbe fargli trovare la quadra. L’Atalanta è molto interessata al giocatore e, visto il costo elevato di quasi 26mln di euro, si sta pensando di chiederlo in prestito con diritto di riscatto.