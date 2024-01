Calciomercato Milan, Moncada frena su Terracciano e Brassier | Ecco perché

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, dopo il match di Coppa Italia vinto per 4-1 dal Milan contro il Cagliari, i rossoneri avrebbero frenato la loro caccia a nuovi difensori. Filippo Terracciano del Verona sembrava a un passo e per Lilian Brassier avevano avviato i contatti con il Brest, ma ora Moncada ha voluto congelare tutto per un motivo.

Il motivo della frenata

In via Aldo Rossi, sono rimasti molto confortati e soddisfatti dalla prestazione contro il Cagliari di Jan-Carlo Simic e di Alex Jimenez, i quali hanno messo in mostra grande personalità nonostante la giovanissima età. Per questo motivo il club ha voluto frenare e congelare tutto al momento.