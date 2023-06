Calciomercato Milan, Moncada punta a blindare due giovani Primavera I Tutti i dettagli

Milan, il vivaio rossonero è uno dei più floridi d’Italia. La Primavera, in particolare, ha prodotto molti giovani interessanti, che stanno facendo la fortuna della formazione guidata da Ignazio Abate.

Milan Primavera, due rinnovi in vista?

Parallelamente alle trattative di mercato che riguardano la prima squadra, il Milan sta portando avanti il lavoro per blindare le proprie giovani leve. A riferirlo è Tuttomercatoweb, secondo cui Moncada sta lavorando per i rinnovi di contratto del terzino Andrea Bozzolan e dell’attaccante Youns El Hilali. Le trattative sarebbero in fase avanzata e viene da se che la fumata bianca dovrebbe essere vicina.