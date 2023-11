Il Milan è interessato a Matija Popovic, centrocampista classe 2004 del Partizan Belgrado. Il club rossonero ha già mandato degli scout a osservarlo in diverse occasioni, sia in Champions League che in campionato.

Calciomercato Milan, su Popovic tanti club europei

Popovic è un giocatore molto talentuoso, in grado di giocare sia in posizione di mediano che di trequartista. È dotato di un’ottima tecnica, di una visione di gioco sviluppata e di una buona capacità di progressione palla al piede. È inoltre un giocatore molto giovane e con un grande potenziale di crescita.

Il Milan è alla ricerca di un giocatore giovane e con talento per rinforzare il suo centrocampo. Quello del serbo è un profilo che potrebbe soddisfare queste esigenze, ma la concorrenza è forte. Oltre ai rossoneri, infatti, anche altri club di grandi dimensioni sono interessati al giocatore serbo, tra cui Arsenal, Manchester United e Real Madrid.