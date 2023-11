Il Milan è interessato a Maxime Estève, difensore classe 2002 del Montpellier. Il giocatore è stato oggetto di una prima offerta da parte del Sassuolo, ma i rossoneri sarebbero pronti a rilanciare.

Calciomercato Milan, chi è Maxime Estève

Estève è un difensore centrale destro di 190 centimetri, molto forte fisicamente e dotato di buone capacità di impostazione. Nella scorsa stagione ha giocato 35 partite in Ligue 1, segnando anche un gol.

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per infoltire il reparto. Il francese sarebbe un’opzione interessante per i rossoneri, in quanto è un giocatore giovane e di prospettiva. Al momento non è ancora chiaro se il Milan riuscirà a convincere il Montpellier a cedere il giocatore. Tuttavia, la dirigenza rossonera è determinata a portare a termine l’operazione.