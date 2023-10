Le ultime prestazioni del Milan non sono state per niente convincenti anzi, la squadra di inizio campionato si andata pian piano distruggendo a causa della piaga degli infortuni. La pazienza di Stefano Pioli però ripaga perché ritrova Loftus-Cheek, Chukwueze e Kjaer.

Infortuni Milan, rientrano due pilastri

Il periodo nero causato dagli infortuni non tende a cessare in casa Milan, altri tre giocatori persi per infortunio nello scorso match. Escono dalle disponibilità di Pioli, Kalulu e Pellegrino e tornano, dopo aver smaltito l’infortunio: Loftus-Cheek, Chukwueze e Kjaer che hanno superato gli ultimi test fisici. Da valutare invece, le condizioni di Christian Pulisic uscito piuttosto malconcio dalla sfida con il Napoli.