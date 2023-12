Dopo il pareggio contro la Salernitana, in casa Milan si continua a ragionare in vista di gennaio visto che i rossoneri hanno bisogno di una toppa per sostituire Thiaw e Tomori anche se si sa, il mercato di gennaio, detto anche di riparazione è sempre difficile. E proprio di questo ha parlato Paolo Bargiggia, giornalista che conosce benissimo le vicende rossonere e che ha parlato a Milanews.it.

Bargiggia: “Milan, servono due difensori”

Questo uno stralcio delle sue parole:

Verso quali obiettivi di mercato punteranno i rossoneri a gennaio?

“A questo punto, se anche Tomori dovesse rimanere fermo per lungo tempo, due difensori. Penso al ritorno di Gabbia, numericamente parlando. Per quanto riguarda il resto, potrebbe essere complicato arrivare a Lenglet, che l’Aston Villa vuole tenere. Inoltre, a quanto pare, l’Arsenal non intende prestare Kiwior”.