Calciomercato Milan, si insiste per l’attaccante: Moncada ci prova

Il Milan cambia identità e comincia a muovere i primi passi per la ricostruzione della rosa. Il reparto offensivo ha bisogno urgentemente di essere rivisto, perchè l’unica certezza di gol e minuti sulle gambe la da Giroud, accompagnato soltanto da Leao. L’addio di Ibra, i continui infortuni di Rebic e l’acquisto sbagliato di Origi, portano Moncada a guardare altrove. Un’idea c’è!

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono Openda

Lois Openda è in cima alla lista dei desideri. L’attaccante del Lens, in linea con il progetto societario, potrebbe costare tra i 45 e i 50mln di euro. Il Milan ha fatto cassa grazie alla cessione di Tonali e sarebbe pronto a investire per il reparto offensivo.