Calciomercato Milan, su De Ketelaere piomba la Ligue 1 | E’ sfida a tre

Il talento belga è in uscita da Milanello

Charles De Ketelaere è sempre più lontano da Milano. Il calciatore belga, dopo aver deluso le aspettative resta sul mercato visti i tanti soldi spesi dalla società rossonera, arrivo di Pulisic compreso, che è considerata una macchina che ad oggi si integra nei meccanismi di Pioli.

Calciomercato Milan, De Ketelaere verso la cessione

E allora ecco che il trequartista potrebbe essere ceduto per fare cassa, poichè sono tanti gli estimatori del belga, a cominciare da Atalanta e PSV. Non ci sono solo questi due club sul calciatore, perchè il calciatore rossonero interessa anche al Lens. Vedremo perciò quale squadra sarà disposta ad accontentare il Milan, che per il classe 2001 chiede sempre 30 milioni di euro.