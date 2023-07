Calciomercato Milan, Taremi e il vizio del gol | I numeri con il Porto

Milan, uno dei nomi che circolano attorno al mercato rossonero e’ quello di Mehdi Taremi. L’attaccante del Porto e’ stato sondato come possibile nuovo centravanti per affiancare Olivier Giroud. In Via Aldo Rossi la ricerca dell’attaccante e’ primaria, e Taremi ha le caratteristiche del centravanti d’area di rigore e dal feeling con il gol.

Taremi, che numeri con il Porto

Una confidenza con la porta che parla da sola, se ci si riferisce a Mehdi Taremi. Un attaccante capace, nella scorsa stagione, di mettere a segno 31 gol in 51 presenze totali fra tutte le competizioni. Significativo e’ il bilancio se si guarda il contributo in Champions League. In 7 partite giocate a livello europeo, infatti, l’iraniano ha messo a segno ben 5 reti.