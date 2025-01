Calciomercato Milan: Walker in chiusura

Il calciomercato del Milan prende il via: i rossoneri infatti sembrano aver chiuso per l’esperto terzino inglese Kyle Walker, proveniente dal Manchester City. Sfumata la pista che portava a Marcus Rashford, anche a causa della forte concorrenza di Barcellona e Borussia Dortmund, in casa Milan si è deciso di puntare sul classe 1990.

I dettagli della trattativa

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello sport’ , Kyle Walker si trasferirà ai rossoneri con la formula del prestito oneroso,1 milione con diritto di riscatto fissato a 5. Per il giocatore, sempre come riportato dalla rosea, pronto un biennale fino al 2027. Arriva quindi il primo rinforzo importante per il neo tecnico portoghese Coincecao che avrà una nuova importante arma sulla fascia destra.