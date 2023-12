Victor Osimhen percepisce 10 milioni di euro all’anno, mentre Khvicha Kvaratskhelia è attualmente fermo a 1,5 milioni. La differenza tra lo stipendio dei due calciatori è netta, ma è anche vero che i due giocatori hanno un destino diverso. Sembrerebbe che il nigeriano sia destinato alla cessione, probabilmente al Chelsea o al Manchester United per 120-130 milioni di euro, mentre il georgiano non ha ricevuto alcuna richiesta concreta, nonostante abbia ricevuto tanti apprezzamenti da parte di top club europei.

La situazione sul rinnovo di Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, attualmente non risultano trattative né con il Napoli per rinnovare il contratto né con Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco che erano interessare al calciatore, secondo il ct della Georgia. Dopo che il Napoli ha smentito le trattative per il rinnovo qualche tempo fa, Jugeli ha dichiarato: “Le sue pretese però non potranno essere ignorate a lungo. Non discutiamo il rinnovo perché siamo contenti di quello che abbiamo. De Laurentiis è una persona fantastica. Quando e se lui riterrà opportuno rinnovare, saremo pronti a parlarne. Non è il momento di pensare ad altre grandi squadre”.