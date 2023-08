Calciomercato Napoli, il sostituto di Kim arriva dal Brasile | Ecco di chi si tratta

Per la difesa si cerca in Brasile

Dopo la cessione di Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco, il Napoli è ancora a caccia di un centrale di difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club partenopeo sarebbe interessato a Natan, brasiliano classe 2001 del Bragantino, club di proprietà della Red Bull come Salisburgo e Lipsia. Viste le difficoltà legate alle trattative con Max Kilman del Wolverhampton e Kevin Danso con il Lens, Natan diventa il primo obiettivo sul taccuino di De Lauretiis e Meluso.

Il calciatore, alto 1,88 m, ha una struttura fisica importante e può essere utilizzato ottimamente sia nella costruzione dal basso che in eventuali uscite palle al piede, caratteristiche utili per affiancare Rrahmani nella difesa del nuovo Napoli targato Garcia. Il brasiliano aveva già attirato l’attenzione di più club italiani in passato quali Hellas Verona e Roma, quest’ultima aveva provato a trattare sulla base di 7,5 milioni, somma che non ha convinto il club Red Bull.