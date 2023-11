Igor Tudor, ex glorioso difensore bianconero, ha smesso di allenare l’Olympique de Marseille, in quanto sarebbe stato certo di passare alla Juventus, e ha rifiutato il Beşiktaş, convinto che sarebbe approdato presto al Napoli. Le cose però, non sono andate esattamente come l’allenatore croato si aspettava.

Tudor | La chiamata di De Laurentiis

Lunedì notte Tudor era andato a letto convinto che sarebbe stato lui stesso a rimpiazzare Rudi Garcia, ma al contempo il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto di affidare la panchina dei partenopei al grande ex Walter Mazzarri. Il patron del Napoli si è fidato del proprio istinto preferendo il tecnico toscano, lasciando così Tudor disoccupato, dopo averlo informato chiamandolo martedì mattina. Mazzarri, il quale ha la fiducia di De Laurentiis, si sa, ha allenato diversi club, italiani e stranieri, prima di tornare nuovamente a Napoli. In merito a Tudor, come riportato da L’Équipe: “è complicato pensare che il rapporto tra Tudor e il Napoli sia stato solo rimandato”.