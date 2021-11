Calciomercato Napoli: parte l’offensiva per il giocatore dell’Inter

Aurelio De Laurentiis è pronto a soddisfare le richieste di Luciano Spalletti

Il ds Giuntoli è attivo sul mercato. In particolar modo si cerca un centrocampista in grado di aggiungere valore ad una squadra che di punti di forza ne ha già tanti. Il nome che la Gazzetta dello Sport associa al club azzurro, è un big che Luciano Spalletti ha già avuto modo di allenare nella sua esperienza in nerazzurro. Si tratta di Matias Vecino. L’uruguaiano approdò ad Appiano Gentile perchè fortemente voluto dall’attuale tecnico napoletano. Negli ultimi mesi, nonostante sia un forte giocatore, all’Inter non riesce più ad esprimersi al pieno delle sue potenzialità. Per questo motivo Marotta, in base agli ultimi rumors, valuta la sua cessione già nella prossima finestra di calciomercato.

Vecino ipotesi low cost per il centrocampo azzurro

Un aspetto che sta seriamente facendo riflettere Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, è il fatto che il contratto che lega il calciatore all’Inter scadrà il prossimo 30 giugno. Un elemento che non deve essere sottovalutato, perchè darebbe l’opportunità di acquistare, già a gennaio, un elemento importante ad un prezzo calmierato. Infatti l’Inter sarebbe ben felice di liberarsi del pesante ingaggio di un giocatore (2,5 milioni di euro annui) che, in qualche occasione, ha apertamente dichiarato di non trovarsi più bene in nerazzurro. Marotta, per evitare di perderlo a parametro zero, è ben disposto a lasciarlo andare a cifre contenute. Il Napoli, però, prima di lanciarsi in questa operazione di calciomercato deve liberare una casella nel reparto di centrocampo. Il primo indiziato a lasciare la Campania sembra essere Lobokta. Probabili aggiornamenti vi saranno nelle prossime settimane.