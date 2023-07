Calciomercato Napoli, piace Maxime Lopez ma c’è un grande ostacolo da superare

I ritmi del calciomercato si infuocano costantemente, e nonostante il dominio economico dei fondi arabi e inglesi, la nostra Serie A cerca di tenere testa, ragionando con le proprie migliori possibilità. In casa Napoli, dopo l’addio di Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia, si prospetta una rivoluzione, con molti nomi in circolazione in questi giorni.

Calciomercato Napoli, la posizione di Carnevali su Maxime Lopez

Il Sassuolo è da anni una grande generatrice di talenti, italiani e non. Quest’estate, oltre al pupillo della Nazionale Davide Frattesi, voluto da tante big, anche il suo compagno di ruolo Maxime Lopez sarebbe fonte di interesse, appunto del Napoli. Per La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sarebbe si interessato al classe 1997, ma a certe condizioni. La valutazione del giocatore sarebbe di circa 15 milioni di euro, anche se come noto, le trattative con l’ad neroverde, Giovanni Carnevali, non sono mai immediate.