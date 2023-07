Calciomercato Napoli, salta l’affare Itakura: ecco il piano B di ADL

In più occasioni il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso la propria volontà di voler ingaggiare un giocatore giapponese, anche e soprattutto per un’espansione del brand partenopeo nel Sol Levante. Occorre però un giocatore che possa fare al caso del nuovo tecnico azzurro Rudi Garcia. Nella lista azzurra c’era Kō Itakura, difensore centrale classe ’97, che però ha deciso di restare al Borussia Monchengladbach. Continuano le ricerche per chi erediterà il posto lasciato da Kim Min-jae, ormai promesso al Bayern Monaco.

Calciomercato Napoli, ancora Giappone, ancora Bundes

Per rimpiazzare il ‘piano A’ che raffigurava Itakura come un nuovo giocatore alla corte di ADL, prende sempre più piede l’idea Hiroki Ito, difensore centrale classe ’99 in forza allo Stoccarda, fresco di salvezza ai play-out nell’ultima Bundesliga. Di piede mancino, bravo a impostare, un’idea che si incastrerebbe bene per il dopo Kim.