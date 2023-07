Calciomercato Napoli, scambio in vista | Rudi Garcia vuole il suo pupillo

Il Napoli di Rudi Garcia comincia a prendere forma a partire dai nuovi acquisti che dovranno integrare la rosa del tecnico francese: a centrocampo la possibile uscita di Zielinski potrebbe essere l’occasione per uno scambio di mercato che accontenti l’ex tecnico della Roma.

Calciomercato Napoli, possibile scambio Demme-Tousart con l’Herta Berlino

Come riportato dal Corriere dello Sport, Demme è nel registro dell’Hertha Berlino, a sua volta titolare del cartellino di un vecchio allievo di Rudi, il francese Lucas Tousart. Appena escluso dal ritiro: è in vendita, ci sono il Napoli e il Monaco su di lui e l’Hertha non vuole rischiare infortuni. Lo scambio è possibile e potrebbe accontentare tutti.