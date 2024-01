Calciomercato Roma, a un passo la cessione di Viña | Trovato l’accordo con un club brasiliano

La Roma proverà a cedere gli esuberi per racimolare dei fondi da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa. Matias Viña è a un passo da lasciare il campionato italiano per trasferirsi a titolo definitivo in Brasile.

L’offerta del Flamengo per Viña

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i dirigenti del Flamengo saranno in Italia nei prossimi giorni per chiudere la trattativa. L’offerta del club brasiliano per Viña è di 7 milioni di euro più 3 di bonus. In caso di trasferimento, il Sassuolo riceverà un indennizzo visto che il giocatore era in prestito nel club neroverde.